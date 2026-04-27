Поликлиники Волгограда переходят на особый режим работы

Волгоградцам, которые планируют обратиться к врачу в майские праздники, стоит заранее свериться с графиком. С 30 апреля по 4 мая и с 8 по 12 мая 2026 года медицинские учреждения региона переходят на особый режим, — об этом сообщили в облздраве.
Поликлиники Волгограда и Волжского будут принимать пациентов ежедневно с 8:00 до 15:00. В районах области часы приема короче — с 8:00 до 12:00. В это время открыты кабинеты неотложной помощи и отделения для больных с инфекционными заболеваниями.
Травмпункты и станции скорой помощи работают круглосуточно — без выходных и праздников. В центрах амбулаторной онкологической помощи дежурят специалисты в одну смену. Колл-центры поликлиник принимают вызовы по графику медучреждений и ежедневно взаимодействуют с региональной «Службой 122».
Детские поликлиники также работают ежедневно. Графики публикуют на сайтах медицинских организаций. Помощь оказывают и в амбулаторных условиях, и на дому.
Стоматологические службы функционируют по отдельному расписанию — для плановой, экстренной и неотложной помощи. Подробности — на сайте облздрава. Женские консультации оказывают специализированную помощь ежедневно. В часы работы поликлиник, включая праздничные дни, можно выписать льготные рецепты и открыть больничный лист. В стационарах создан необходимый запас лекарств, лабораторные исследования проводят в полном объеме. Для безопасности пациентов на территории больниц ограничат движение постороннего транспорта.
Так что волгоградцам, которым нужна медицинская помощь в праздники, стоит заранее уточнить график работы нужного учреждения — и не переживать, что врач окажется в отпуске.
Ранее сообщалось, как определить первые признаки инсульта.