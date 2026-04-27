Более 300 студентов Мининского университета рассказали истории своих героев

Нижний Новгород накануне 9 Мая стал одной из площадок всероссийской патриотической акции «Наши семейные книги памяти». 27 апреля в Мининском университете собрались более 300 студентов и молодых преподавателей, чтобы в формате коротких выступлений — буквально по минуте на человека — оживить воспоминания о родных, прошедших через горнило Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
На сцене звучали не сухие факты из военных архивов, а личные истории: кто-то рассказывал о прадеде, который с риском для жизни выносил раненых с поля боя, кто-то — о бабушке, работавшей в тылу по 16 часов у станка. Каждая минута была наполнена болью, гордостью и благодарностью.
Ректор университета Виктор Сдобняков, открывая мероприятие, подчеркнул, что для вуза проводить акцию третий год подряд — большая ответственность и честь. По его словам, студенты не просто хранят пожелтевшие фотографии и старые письма, а буквально возвращают из небытия имена тех, кто заслуживает вечной памяти. «История войны становится историей каждой семьи», — заметил он.
Акция под названием «Наши семейные книги памяти» проходит по всей стране с 3 по 30 апреля. Её организатором выступает Министерство просвещения России, а поддержку оказывает программа «Росмолодёжь. Гранты». Проект реализуется в рамках Года единства народов России, объединяя школьников и студентов из десятков регионов.
Старт всероссийской акции был дан 2 апреля в московском Музее Победы. Тогда на главную сцену вышли представители 52 регионов, и в их числе — студентка факультета информационных технологий Мининского университета Юлия Арсёнова. Она поделилась историей своего прадеда Ивана Макеева, который в одиночку сошёлся в бою с шестью немецкими солдатами и вышел победителем. За этот подвиг он был награждён Орденом Красного Знамени. Девушка признаётся: важно не просто хранить семейную реликвию в узком кругу, а рассказывать о ней сверстникам, чтобы подвиги предков не канули в Лету.
Проект «Наши семейные книги памяти» доказывает: живая память о войне живёт до тех пор, пока поколение за поколением передаёт её слово за словом.