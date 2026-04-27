Более 300 студентов Мининского университета рассказали истории своих героев

Старт всероссийской акции был дан 2 апреля в московском Музее Победы. Тогда на главную сцену вышли представители 52 регионов, и в их числе — студентка факультета информационных технологий Мининского университета Юлия Арсёнова. Она поделилась историей своего прадеда Ивана Макеева, который в одиночку сошёлся в бою с шестью немецкими солдатами и вышел победителем. За этот подвиг он был награждён Орденом Красного Знамени. Девушка признаётся: важно не просто хранить семейную реликвию в узком кругу, а рассказывать о ней сверстникам, чтобы подвиги предков не канули в Лету.