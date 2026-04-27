Евгений Люлин прокомментировал наказ Владимира Путина законодателям

Владимир Путин заявил, что депутаты всех уровней должны объединить усилия для решения проблем страны и поддержки национальных талантов. Об этом сообщил спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем MAX-канале, комментируя выступление Президента РФ Владимира Путина в Таврическом дворце Санкт-Петербурга перед Советом законодателей.
Евгений Люлин полностью согласился с главой государства в том, что в Год единства народов России необходимо плотное взаимодействие федеральной власти с региональными парламентами. Спикер отметил важность предложения об отсрочке уплаты долгов регионов по бюджетным кредитам в текущей непростой финансовой ситуации.
Особое внимание законодатель уделил цитате Александра Солженицына, которую привел Президент: «Власть не награда, а тяжелое бремя». По мнению Люлина, эти слова должны стать девизом и руководством к действию для всех народных избранников, напоминая об ответственности и труде.
