Ростовская область получила второй кредитный рейтинг

Присвоение второго кредитного рейтинга дает возможность снизить стоимость заимствований. С повышением рейтинга регион может привлечь средства под более низкий процент при размещении своих ценных бумаг, а также включение облигаций в ломбардный список Банка России. Это перечень бумаг, которые принимаются ЦБ в качестве залога для выдачи кредитов коммерческим банкам, что увеличивает круг потенциальных инвесторов и повышает ликвидность облигаций.