Ветеран Великой Отечественной войны Мария Яшмолкина отметила вековой юбилей

Ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла, ветеран труда Мария Яшмолкина отметила 100-летие. Об этом сообщили в администрации Московского района Нижнего Новгорода.
Глава районной администрации Владимир Кропотин в своем поздравлении подчеркнул, что ветеран в мирное время многие годы отдала труду, более 40 лет проработав в колхозе.
«От всего сердца примите самые теплые и искренние слова благодарности за ваш труд, мудрость и жизненный опыт. Желаю вам, Мария Васильевна, крепкого здоровья и долгих лет жизни!» — сказал руководитель района, передав имениннице памятный подарок.
Ветеран поблагодарила за поздравление и внимание, оказанное ей. На вопрос о секрете своего долголетия, Мария Яшмолкина ответила, что всю жизнь прожила в деревне, где много трудилась.
«В жизни мамы было много испытаний, но, несмотря на все трудности, она старалась никогда не терять присутствие духа», — добавила ее дочь.
Свой юбилей Мария Васильевна отметила в кругу родных.
Мария Васильевна Яшмолкина родилась 24 апреля 1926 года в Марийской АССР, в Горномарийском районе, в деревне Шекмено. Окончила семь классов деревенской школы. Все войну проработала в колхозе на тракторе. После войны и до выхода на пенсию в 70 лет она продолжала работать трактористом.