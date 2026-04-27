Ветеран Великой Отечественной войны Мария Яшмолкина отметила вековой юбилей

Мария Васильевна Яшмолкина родилась 24 апреля 1926 года в Марийской АССР, в Горномарийском районе, в деревне Шекмено. Окончила семь классов деревенской школы. Все войну проработала в колхозе на тракторе. После войны и до выхода на пенсию в 70 лет она продолжала работать трактористом.