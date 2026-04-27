«Фора в 4 года»: как «Первый Трест» спасает покупателей от неопределенности развития рынка недвижимости

По мнению экспертов рынок новостроек ждут большие перемены. Массовая льготная ипотека уже в прошлом, а семейные госпрограммы могут быть серьезно урезаны. В этой ситуации девелоперы ищут работающие инструменты, а покупатели — понятные и доступные решения.
ГК «Первый Трест» одной из первых предложила рынку альтернативу: программу «Ипотека 8% — первые 4 года»* для клиентов Московского Кредитного Банка (МКБ), которая распространяется на строящиеся ЖК компании — «Урбаника» (литер 4), «Новатор» (литер 1), «Атлантис», «8 НЕБО», «Первый Остров».
Что происходит с господдержкой.
Пока в стране обсуждают привязку ипотечной ставки к количеству детей (10−12% для семей с одним ребенком и 6% для двоих), эксперты прогнозируют охлаждение рынка. — Если ставка для семей с одним ребенком взлетит до 12% — это минус 30−40% к сегодняшнему рынку. Будут очень сильные потери, которые могут сказаться на отдельных девелоперах, — уверен руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик.
По его мнению, секвестр семейной ипотеки практически неизбежен, и рынок с волнением ждут финальных решений.
Как «Первый Трест» предлагает решить проблему.
В отличие от госпрограмм с их жесткими ограничениями, «Первый Трест» совместно с МКБ запустил рыночный продукт, доступный практически всем желающим. Условия простые: первые 4 года ставка составит 8% годовых. Дальше ставка станет рыночной (сегодня это около 18,9%), но к этому моменту у покупателя появится как минимум две стратегии.
Первая — рефинансирование. По прогнозам ЦБ, к 2027 году ключевая ставка может опуститься до 8−9%, что позволит перекредитоваться уже по сниженным рыночным ставкам.
Вторая — досрочное погашение, если финансовое положение улучшится.
— Это не просто ипотека с низкой ставкой, а стратегический инструмент, дающий фору в 4 года, — поясняет логику этого предложения Генеральный директор АО «ГК “Первый Трест” Ильдар Гарипов. — За это время рынок успеет измениться, и наши клиенты смогут выбрать наиболее выгодный для них сценарий.
Покупатель изменился: не метры, а качество.
Ильдар Радисович также отмечает важный тренд: сегодняшний покупатель квартир в новостройках больше не гонится за лишними квадратными метрами.
— Сейчас мы наблюдаем, что люди стремятся получить более качественный продукт, даже с меньшей площадью. В первую очередь это развитая инфраструктура с удобным расположением комплексов вблизи школ и детских садов. — Функциональность мест общего пользования, расположение паркинга, наполнение коммерческими помещениями — вот что становится решающим, — говорит руководитель одного из крупнейших девелоперов региона.
По словам Ильдара Гарипова, люди хотят иметь все необходимое в шаговой доступности, и «Первый Трест» строит свои жилые комплексы в том числе под этот нарастающий тренд.
Почему это выгодно будущим новоселам.
Пока отрасль в неопределенности и ждет ужесточения госпрограмм, «Первый Трест» предлагает фиксированные и понятные условия. Низкая ставка на старте позволяет мягко войти в ипотеку, а четыре года — достаточный срок, чтобы дождаться снижения ключевой ставки и получить возможность рефинансировать кредит.
«Урбаника» (литер 4), застройщик: АО СЗ УРБАНИКА 4.
«Новатор» (литер 1), застройщик: АО СЗ ЗЕЛЁНЫЙ ДВОР.
«Гранд авеню», застройщик: АО СЗ ГРАНД АВЕНЮ.
«Атлантис», застройщик: АО СЗ АТЛАНТИС.
«8 НЕБО», застройщик: АО СЗ АТМОСФЕРА.
«Первый Остров», застройщик: АО СЗ ОСТРОВ.
*Ипотека от ПАО «МКБ»: ПСК 14,435−15,307%, ставка 8,0% годовых на первые 4 года, далее 18,9% годовых. Первоначальный взнос — от 20,01%, сумма кредита — 500 тыс. -70 млн ₽, срок — 1−30 лет. Условия действуют при страховании, предоставлении субсидии застройщиком/продавцом и соблюдении иных условий банка. Лицензия № 1978 от 06.05.2016. Предложение ограничено. Подробности — в отделе продаж.
ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА (ЗАЙМА) НА САЙТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ.
ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.