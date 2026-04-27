Алексей Беспрозванных о Валерии Лысенко: «Он был беззаветно предан театру»

Губернатор Алексей Беспрозванных выразил соболезнование в связи с кончиной основателя областного музыкального театра Валерия Лысенко. Деятель искусств умер на 84 году жизни сегодня, 27 апреля.
«Валерий Иванович посвятил свою жизнь служению искусству. Он был беззаветно предан театру, начиная с первых шагов на сцене и до последних дней своей деятельности. Его талант и профессионализм вдохновляли многих. Валерий Иванович был не только талантливым руководителем, но и мудрым наставником для молодых артистов», — цитирует пресс-служба правительства главу региона.
Губернатор отметил, что благодаря идеям, энергии и художественному руководству Валерия Лысенко, Музыкальный театр — яркое и уникальное явление в театральной жизни региона и страны.
За вклад в развитие культуры и искусства России имя Валерия Лысенко увековечено на Аллее славы в Москве.