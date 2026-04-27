В воронежской Кантемировке прошел уникальный праздник с матрешками и хуплу

В Кантемировском районе Воронежской области прошел XVI Межрегиональный фестиваль народного творчества. Он собрал около 500 участников, которые представили свои работы в техниках макраме, глиняных игрушек, лоскутного шитья, резьбы и росписи по древу, а также народные текстильные куклы, ватные игрушки, бисероплетение, художественную вышивку, изделия из шелка, кожи и многое другое.
В этом году фестиваль был приурочен Году единства народов России и связан в образом славянской матрешки.
На площадках фестиваля живописцы представили свои картины, а юные красавицы вышли на дефиле в аутентичных костюмах жителей сел Кантемировского края.
Гости смогли испробовать блюда национальной кухни: балабушки (вареники на пару с яблоками), плов, восточные сладости, карпа запеченного с картофелем и лимоном, пирожки-лапти, чак-чак, хуплу (закрытый пирог из дрожжевого теста с начинкой) и другое.