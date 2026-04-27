Главные новости к вечеру 27 апреля 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 27 апреля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Путин встретился с главой МИД Ирана Аракчи в Санкт-Петербурге

Источник: РИА "Новости"

Россия намерена помогать Ирану, чтобы приблизить мир на Ближнем Востоке, заявил Владимир Путин на встрече с главой МИД ИРИ Аббасом Аракчи в Петербурге. Путин рассказал, что получил послание от Верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Аракчи же поблагодарил Москву за поддержку Тегерана. Он высоко оценил отношения двух стран и отметил, что они будут укрепляться. Дипломат уточнил, что Иран продолжит бороться с США.

Россия расширила стоп-лист представителей ЕС

Источник: РИА "Новости"

Российская сторона в качестве реакционной меры на 20-й пакет санкций Евросоюза существенно расширила список представителей евроинститутов, которым запрещен въезд в Россию.

Игорь Чайка стал новым главой Россотрудничества

Источник: РИА "Новости"

Игорь Чайка — сын полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) и бывшего генпрокурора Юрия Чайки. До этого Чайка был заместителем руководителя ведомства. Главой Россотрудничества прежде был Евгений Примаков, отдельным указом Путин освободил его от должности.

МИД РФ заявил послу Германии решительный протест

Источник: РИА "Новости"

В МИД РФ уточнили, что «германский депутат приветствовал антироссийскую деятельность террористов из организации “Чеченская Республика Ичкерия”, принимавших активное участие в диверсионных акциях в Белгородской и Курской областях, призвал их к активному сотрудничеству с ФРГ, в том числе для вербовки проживающих в Германии российских релокантов с целью проведения операций по дестабилизации общественно-политической обстановки в Российской Федерации».

Российские туристы смогут оплачивать покупки в Турции через СБП

Источник: РИА "Новости"

В Турции российские туристы получили возможность платить за покупки и услуги через Систему быстрых платежей (СБП) в приложении своего банка. Сервис работает в туристических зонах страны.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше