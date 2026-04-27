Главные новости к вечеру 27 апреля 2026 года

Россия намерена помогать Ирану, чтобы приблизить мир на Ближнем Востоке, заявил Владимир Путин на встрече с главой МИД ИРИ Аббасом Аракчи в Петербурге. Путин рассказал, что получил послание от Верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Аракчи же поблагодарил Москву за поддержку Тегерана. Он высоко оценил отношения двух стран и отметил, что они будут укрепляться. Дипломат уточнил, что Иран продолжит бороться с США.