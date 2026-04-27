Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух сотрудников «Пятерочки» избили на рабочем месте в Нижнем Новгороде

Пострадавших с переломами и ушибами доставили в больницу.

Источник: Комсомольская правда

Двух сотрудников магазина «Пятерочка» на улице Шаляпина в Нижнем Новгороде избили прямо на рабочем месте. Об этом сообщили в региональной Гострудинспекции.

Все произошло накануне вечером, около восьми часов. Неизвестный напал на двух работников магазина, оба получили многочисленные травмы. Пострадавших доставили в больницу на скорой, где врачи диагностировали ушибы и переломы.

В обстоятельствах произошедшего разбирается Гострудинспекция. Поскольку речь идет о групповом несчастном случае, работодатель по закону обязан в течение суток направить в ведомство специальное извещение. Дальнейшие выводы будут сделаны после проверки.