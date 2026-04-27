Двух сотрудников «Пятерочки» избили на рабочем месте в Нижнем Новгороде

Двух сотрудников магазина «Пятерочка» на улице Шаляпина в Нижнем Новгороде избили прямо на рабочем месте. Об этом сообщили в региональной Гострудинспекции.
Все произошло накануне вечером, около восьми часов. Неизвестный напал на двух работников магазина, оба получили многочисленные травмы. Пострадавших доставили в больницу на скорой, где врачи диагностировали ушибы и переломы.
В обстоятельствах произошедшего разбирается Гострудинспекция. Поскольку речь идет о групповом несчастном случае, работодатель по закону обязан в течение суток направить в ведомство специальное извещение. Дальнейшие выводы будут сделаны после проверки.