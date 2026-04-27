Родительство в цифровую эпоху: онлайн-безопасность и воспитание детей

Классические запреты и наказания с помощью гаджетов больше не работают, ключевой навык родителя — проектирование безопасной цифровой среды, а не тотальный контроль. «Ребенку важно не только ограничивать время, но и понимать, как устроены алгоритмы и ИИ», — заявил в программе «Образ будущего» на Радио РБК руководитель направления обучения кибербезопасности «Яндекса» Александр Лунев.
Тотальная слежка, по его словам, подрывает доверие и может уводить подростков в «цифровое подполье». В качестве альтернативы он назвал развитие критического мышления, навыков приватности и защиты от мошенничества. Лунев также указал на риск цифрового неравенства: дети из менее обеспеченных семей проводят у экранов больше времени. В этих условиях воспитание становится инфраструктурной задачей, где на ребенка влияют не только семья и школа, но и платформы, алгоритмы и ИИ.