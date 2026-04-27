В России научились отличать природные аномалии озер от загрязнений

В анализ вошли 417 проб из 53 озер арктического региона. Анализ полученных данных позволил восстановить геохимическую картину Мурманской области, где содержание большинства редких элементов в донных отложениях ниже или близко к среднему значению для земной коры. Повышенные фоновые значения зафиксированы для цинка, молибдена, кадмия и урана, и у этого есть объяснимые причины. Кадмий естественным образом накапливается в глинистых минералах осадочных пород — аналогичная ситуация характерна для озер Сибири, Норвегии и Карелии, что подтверждает природный характер аномалии. Накопление урана и молибдена связано с геологией региона. В Лицевском урановорудном районе региона концентрации урана в донных отложениях могут многократно превышать их для земной коры из-за выщелачивания из пегматитовых гранитов и метасоматитов. Аналогичные процессы отмечены в районе Хибинского щелочного массива.