Житель Калининграда избил соседа за поздний визит — возбуждено уголовное дело

Сотрудники ОМВД России по Московскому району Калининграда задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в избиении соседа. Инцидент произошёл вечером в подъезде многоквартирного дома на улице Заводской. Потерпевший 53 лет постучал в дверь к соседу. Тот выразил недовольство поздним визитом и в ходе конфликта несколько раз ударил мужчину кулаком в голову и грудь.
В результате у потерпевшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и травму грудной клетки. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы.