В «Школе 21» в Уфе пройдут обучение 150 человек

«Всего в эту волну основного обучения прошли 150 из 312 человек, которые проходили отборочный вступительный интенсив в начале весны. Средний возраст участников составляет 27 лет, самому старшему — 53 года. Наиболее востребованными направлениями у поступивших стали: разработчик программного обеспечения, специалист по данным, а также бизнес и системный аналитик», — отметила генеральный директор «Школы 21» в Уфе Екатерина Подымова.