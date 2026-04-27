В «Школе 21» в Уфе пройдут обучение 150 человек

Обучение ИТ-навыкам в «Школе 21» в Уфе пройдут 150 человек, сообщили в Министерстве просвещения Республики Башкортостан. Школа была открыта в июне 2025 года на базе Межвузовского студенческого кампуса при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети».
Участниками второй в этом году волны обучения стали жители Уфы, а также Самарской и Челябинской областей, Удмуртии и Пермского края. «Школа 21» дает возможность всем желающим бесплатно получить востребованную ИТ‑профессию. Поступление не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов.
«Всего в эту волну основного обучения прошли 150 из 312 человек, которые проходили отборочный вступительный интенсив в начале весны. Средний возраст участников составляет 27 лет, самому старшему — 53 года. Наиболее востребованными направлениями у поступивших стали: разработчик программного обеспечения, специалист по данным, а также бизнес и системный аналитик», — отметила генеральный директор «Школы 21» в Уфе Екатерина Подымова.
Напомним, для того чтобы поступить на обучение, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта пройти онлайн‑игру на память и логику, посмотреть видео о школе, загрузить документы на сайт, пройти 14‑дневный отборочный очный этап.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.