В Кирове 1 мая пройдет торжественное открытие летнего туристического сезона

Открытие летнего туристического сезона состоится с 1 по 3 мая на прогулочной улице Спасской в Кирове в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций Кировской области.
Для гостей организуют концерты, бесплатные мастер-классы, творческие выступления. Также 1 мая пройдет «Фестиваль блюд на углях» и будут подведены итоги конкурса «Вятское гостеприимство».
Вятский палеонтологический музей покажет окаменелости, Музей дымковской игрушки проведет бесплатные уроки росписи, а Кировский областной краеведческий музей имени П. В. Алабина и Музей К. Э. Циолковского, авиации и космонавтики организуют мастер-классы. Кроме того, праздничную программу подготовят местные санатории, парки и рестораны.
«Приглашаем всех жителей и гостей города на открытие летнего туристического сезона на прогулочной улице Спасской. Мы готовим настоящий праздник, где каждый найдет что-то для себя», — прокомментировал директор регионального центра развития туризма Алексей Чепцов.
