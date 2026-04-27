Тамбовчанин получил реальный срок за призывы к терроризму в Telegram

Второй Западный окружной военный суд признал жителя Тамбовской области 1975 года рождения виновным в публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Его приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима. Кроме того, осужденному запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.