Нижегородские студенты и преподаватели рассказали о героях своей семьи

Как отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, для вуза является большой честью уже третий год подряд проводить эту акцию в регионе. По его словам, в каждой истории, прозвучавшей со сцены, есть своя боль и свой герой, и особенно важно, что студенты не просто хранят семейные архивы, а возвращают из забвения имена своих героев, делая историю войны частью личной истории каждой семьи.