Нижегородские студенты и преподаватели рассказали о героях своей семьи

Мультимедийная программа, посвященная памяти участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, прошла в Мининском университете 27 апреля. В молодёжном проекте «Наши семейные книги памяти» приняли участие более 300 студентов и молодых преподавателей.
Участники проекта представили в минутном формате свои семейные истории, связанные с войной.
Как отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, для вуза является большой честью уже третий год подряд проводить эту акцию в регионе. По его словам, в каждой истории, прозвучавшей со сцены, есть своя боль и свой герой, и особенно важно, что студенты не просто хранят семейные архивы, а возвращают из забвения имена своих героев, делая историю войны частью личной истории каждой семьи.
С 3 по 30 апреля студенты и школьники по всей стране выступают с рассказами о родственниках-участниках Великой Отечественной войны. Организатором акции выступает Министерство просвещения Российской Федерации при поддержке Росмолодёжь. Гранты. Проект реализуется в рамках Года единства народов России.
Акция стартовала 2 апреля в Музее Победы в Москве. В открытии приняла участие студентка факультета информационных технологий Мининского университета Юлия Арсёнова. Она рассказала о подвиге своего прадеда — Ивана Федоровича Макеева. Студентка отметила, что считает важным не только хранить историю прадеда в кругу семьи, но и делиться ею со своими ровесниками, поскольку подобные акции помогают сохранить память о подвигах предков.
