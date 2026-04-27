Юрий Матузов принял участие во встрече Президента с Советом законодателей

— Это очень важно. Хочу поблагодарить и депутатов Государственной Думы, и членов Совета Федерации, и региональных парламентариев за эту активную политическую позицию и за высокий уровень профессионализма. Парламентарии открыли свой фронт сопротивления, борьбы за Россию, за её безопасность и за её будущее. Для нас любовь к Родине, стремление её защищать превыше всего. Это смысл, исторический принцип суверенного мировоззрения. В нём наша сила. Без этого Россия не может существовать, — подчеркнул Президент.