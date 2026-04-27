Юрий Матузов принял участие во встрече Президента с Советом законодателей

В День российского парламентаризма Президент Владимир Путин выступил на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации.
На мероприятии, которое прошло 27 апреля в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге, Воронежскую область представлял председатель регионального парламента Юрий Матузов.
Глава государства поздравил всех присутствующих с праздником. Он подчеркнул, что 27 апреля 1906 года именно в этом зале прошло первое заседание Государственной Думы. В ту эпоху сам факт её учреждения, проведение выборов стали событиями колоссальной общественной, государственной значимости. Многие видели в этом новый этап развития страны, надежду на масштабные преобразования в России.
— Опыт первых российских парламентариев заслуживает нашего уважения и благодарности, изучения, научного, политического, философского осмысления. Среди них были и члены Государственного Совета Российской Империи, который также 120 лет назад был качественно обновлён, стал частично выборным органом, получил законодательные полномочия. Вместе с Думой они провозглашались высшими государственными учреждениями, были призваны вести совместную работу. По сути, возникла первая модель двухпалатной парламентской системы, которая сейчас, в наше время, реализована уже на конституционной основе, важна и эффективна в условиях большой, многонациональной и многоконфессиональной страны, — сказал Владимир Путин.
Глава государства отметил, что в развитии, укреплении страны огромную роль играют и парламенты, созданные во всех регионах России. Их председатели работают вместе с руководством обеих палат и комитетов Федерального Собрания в составе Совета законодателей.
Было подчеркнуто, что политическая система страны, все ветви и уровни власти, включая парламентские институты, доказали свою прочность и устойчивость, подлинную суверенность, готовность бороться за жизненно важные интересы Отечества. На давление, угрозы, на откровенно агрессивные выпады против России народ ответил сплочённостью и твёрдостью, а государство — быстрым принятием решений, в том числе и на законодательном уровне.
— Это очень важно. Хочу поблагодарить и депутатов Государственной Думы, и членов Совета Федерации, и региональных парламентариев за эту активную политическую позицию и за высокий уровень профессионализма. Парламентарии открыли свой фронт сопротивления, борьбы за Россию, за её безопасность и за её будущее. Для нас любовь к Родине, стремление её защищать превыше всего. Это смысл, исторический принцип суверенного мировоззрения. В нём наша сила. Без этого Россия не может существовать, — подчеркнул Президент.
Он добавил, что общее дело, сложнейшие задачи объединяют всё общество и весь народ. Это проявляется, прежде всего, в поддержке специальной военной операции, в шагах по укреплению обороноспособности и безопасности России.
— Расширяется система особых социальных гарантий для участников и ветеранов боевых действий, членов их семей. Только за минувший год приняты новые законы в части бесплатного обучения, кредитных каникул, освобождения от ряда пошлин и налогов, повышения доступности социального контракта, в том числе при открытии собственного дела по окончании военной службы, — сообщил Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что отдельная задача — поддержка регионов страны, их бюджетная устойчивость, наличие на местах достаточных ресурсов для развития.
— Ранее было принято решение о списании двух третей задолженности субъектов Федерации по бюджетным кредитам. Такое списание возможно при условии направления освобождающихся у регионов средств на инвестиционные и другие значимые цели. Речь идёт о сумме свыше одного триллиона рублей на период до 2030 года. «Единая Россия» вышла с инициативой, с предложением перенести погашение задолженности регионов по бюджетным кредитам с текущего, 2026 года на более поздний срок. Давайте так и сделаем. Прошу Правительство, депутатов, сенаторов не откладывать реализацию этого решения, — обратился к присутствующим Владимир Путин.
Он подчеркнул, что законодательный процесс должен быть системным, нацеленным не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам. При этом нельзя зацикливаться только на запретах, ограничениях — излишние барьеры тормозят развитие.
— Мы вместе, законодательные, исполнительные органы власти всегда должны думать о завтрашнем дне, смотреть «за горизонт», создавать такие нормы права, которые ведут к созиданию, помогают ему, поддерживают его, создают условия для этого созидания, помогают талантливым людям реализовать себя, принести пользу стране, двигают общество, государство, науку, экономику только вперёд. Убеждён, что именно так будут действовать и российские законодатели, — сказал Президент.
Глава государства напомнил, что в текущем году состоятся очередные выборы в Госдуму. Он подчеркнул, что парламент — это орган власти, а от власти люди ждут честного служения и результата. Также Президент отметил, что предвыборная кампания должна пройти в строгом соответствии с законом.
В завершение Владимир Путин напомнил слова Александра Солженицына, о том, что власть — это тяжёлое бремя, это ответственность, обязанность и труд.
Владимир Путин поблагодарил всех за работу, еще раз поздравил с Днем парламентаризма и наступающим праздником — Днем Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
После заседания председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов отметил, что выступление главы государства стало для парламентариев напутствием и руководством к действию. Президент подчеркнул, что российские парламентарии уже открыли свой фронт борьбы за интересы России: многопартийность не помешала единению по ключевым вопросам, и прежде всего — в поддержке специальной военной операции. Эта работа только усиливается.
— Глава государства отметил и позитивную динамику развития законодательства — большое количество законов, принятых для поддержки участников СВО, и ряд других важнейших норм (к примеру, направленных на развитие креативных индустрий). Воронежская областная Дума фактически уже выполняет поручение Президента по обеспечению развития регионов качественной законодательной базой. На каждом заседании регионального парламента вводятся новые меры поддержки бойцов, ветеранов и их семей; принимаются другие законопроекты социальной направленности. Поддерживаем и развитие экономики — например, 9 апреля мы приняли закон о креативных индустриях, — сказал Юрий Матузов.
Председатель Воронежской облдумы подчеркнул, что Владимир Путин также акцентировал внимание на проблемах, требующих депутатского внимания.
— Глава государства отметил: для их решения нужно быть в постоянном контакте с людьми. Даже частные, бытовые ситуации могут подсказать необходимость законодательного регулирования. Считаю этот принцип обязательным для всех депутатов Воронежской областной Думы. А слова Президента станут напутствием в нашей работе, — резюмировал Юрий Матузов.