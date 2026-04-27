Бывший замглавы Перми покидает общественную палату Прикамья

Напомним, Алексей Грибанов в 2000 году был депутатом гордумы. С 2012 по 2016 году занимал пост замглавы города по социальным вопросам. В 2021 году был назначен заместителем градоначальника, а также курировал процесс подготовки города к 300-летию Перми. С августа 2023 года по июнь 2024 года он занимал должность советника главы Перми. В феврале этого года господин Грибанов вошел в состав общественной палаты Пермского края.