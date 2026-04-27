Полмиллиона человек посетили локации фестиваля Intervals в Нижнем Новгороде

Более 530 тысяч человек посетили девятый Международный фестиваль медиаискусства INTERVALS 2026 в Нижнем Новгороде (0+). Он объединил поклонников медиаарта, жителей города, гостей со всей России и зарубежных посетителей, рассказали организаторы.
Фестиваль охватил больше 20 локаций — от исторических зданий и культурных институций до набережных, склонов и индустриальных объектов. Внутренними локациями стали Нижегородская ярмарка, Пакгауз, МедиаХолл, ЦСИ «Терминал А», Арсенал, «Заповедные кварталы», культурный центр «Рекорд» и Зеленский съезд, а уличными — Академия Маяк, Чкаловская лестница, Стрелка, Нижне-Волжская набережная, сквер им. Свердлова, Сергиевский овраг, внутренний двор Дома трудолюбия комплекса «Нижполиграф», ледовая арена на Стрелке, банк «Гарантия», Резервуары Шухова и другие пространства.
«Для нас особенно важно видеть, как Нижний Новгород на несколько дней становится одной из мировых точек притяжения для всех, кто связан с медиаискусством. И уже сегодня мы приглашаем зрителей на юбилейный, десятый INTERVALS, который пройдет в 2027 году. Это особенная дата и для фестиваля, и для Нижнего Новгорода, и для всей индустрии медиаискусства в России», — генеральный продюсер фестиваля, основатель и коммерческий директор компании dreamlaser Денис Чучко.
Самой популярной площадкой фестиваля стал Павильон № 2 Нижегородской ярмарки, где коллектив PANTERRA представил инсталляцию Chronomorph.
