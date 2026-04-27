В Приморье наградили лучшего учителя и лучшего воспитателя года

Всего в конкурсе принимали участие 38 педагогов из 22 муниципалитетов.

Источник: Национальные проекты России

Итоги регионального этапа профессионального конкурса «Учитель года — 2026» подвели во Владивостоке, сообщили в агентстве проектного управления Приморского края (РПО). Состязание проводится при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети».

Победителем в номинации «Лучший учитель года» стала преподаватель истории средней школы № 23 города Владивостока Анна Орман. В номинации «Лучший воспитатель года» победила Евгения Лаптева, она работает в детском саду № 28 Красноармейского округа. Далее они представят Приморский край на всероссийском этапе.

Отметим, что в этом году в конкурсе приняли участие 38 педагогов из 22 муниципалитетов края. К числу самых активных территорий можно отнести Хорольский, Михайловский и Партизанский муниципальные округа, Спасск-Дальний, Артем, Большой Камень, Владивосток, Дальнереченск, Находку и Уссурийск. Всего за последние 10 лет участниками регионального этапа стали свыше 200 учителей и более 280 воспитателей.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

