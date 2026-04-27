Компания из Сургута будет сотрудничать с предприятием Узбекистана

Управляющая компания «Промышленный технопарк “Сириус Б”» из Сургута заключила соглашение с предприятием из Узбекистана на Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте. Поездка была организована в ходе реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в департаменте промышленности Ханты-Мансийского автономного округа.
Делегация Югры во главе с первым заместителем губернатора Алексеем Забозлаевым в рамках работы на выставке посетила предприятие «Текстильный кластер Global Textile», где состоялась рабочая встреча и осмотр производства.
В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в развитии создаваемого промышленного технопарка «Сириус Б» и промышленной кооперации с «УзТекстильПром». По итогам мероприятия генеральный директор ООО «Управляющая компания “Промышленный технопарк “Сириус Б”” Андрей Стельмах и генеральный директор UZTEXTILE EXPORT Улугбек Муминов подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предполагает промышленную кооперацию и открытие производства нетканых материалов.
Также на полях выставки был заключен первый контракт на импорт текстильных тканей и изделий из Узбекистана на сумму 1 млн долларов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.