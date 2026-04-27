В Петербурге ученые изучили связь кишечной микрофлоры с работой мозга

Исследователи пришли к выводу, что микрофлора кишечника взаимосвязана с работой мозга. При нарушении состава микрофлоры (дисбактериозе) могут проявиться различные отклонения в работе нервной системы, что сказывается на психоэмоциональном состоянии пациента. Ученые полагают, что, возможно, одна из причин роста нервно‑психических и нейродегенеративных заболеваний как раз кроется в неправильном питании и нарушении состава кишечной среды.