В Петербурге ученые изучили связь кишечной микрофлоры с работой мозга

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) совместно с иностранными коллегами представили анализ роли кишечной микрофлоры в работе центральной нервной системы, сообщили в вузе. Работа соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Исследование опубликовано в научном журнале Communicative & Integrative Biology. В результате исследования ученые выявили характерные изменения в составе микрофлоры при таких заболеваниях, как: биполярное расстройство, тревожность, шизофрения, эпилепсия, расстройства аутистического спектра, а также при болезни Альцгеймера, Паркинсона и рассеянном склерозе.
Исследователи пришли к выводу, что микрофлора кишечника взаимосвязана с работой мозга. При нарушении состава микрофлоры (дисбактериозе) могут проявиться различные отклонения в работе нервной системы, что сказывается на психоэмоциональном состоянии пациента. Ученые полагают, что, возможно, одна из причин роста нервно‑психических и нейродегенеративных заболеваний как раз кроется в неправильном питании и нарушении состава кишечной среды.
