В Киренске Иркутской области создадут новую благоустроенную территорию

Проект «Киренский острог. Благоустройство общественной территории улиц Ленрабочих, Подгорная, Комарова, в границах улиц Зайцева-Косыгина» воплотят в этом году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области.
Уточним, проект является победителем X Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2025 году. Он предусматривает создание на общественной территории нескольких зон: молодежно-спортивной с трибунами для соревнований и семейной зоны с беседками в едином стиле.
Также в ходе благоустройства территории запланированы: ремонт лестниц с обустройством подсветки и установкой светодиодных светильников, обустройство пешеходных тротуаров и площади из тротуарной плитки. Для доступности территории проектом предусмотрен пандус. Кроме того, спуск с улицы Комарова на улицу Ленрабочих будет украшен живой стеной.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.