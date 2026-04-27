В Волгоградской области расчистят 12 километров русла реки Торгун

Подрядчику предстоит вынуть более 130 тысяч кубометров донных отложений.

В Палласовском районе Волгоградской области начинается экологическая реабилитация реки Торгун. По заказу областного комитета природных ресурсов в рамках государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» подрядчик расчистит 12-километровый участок русла, извлечёт более 130 тысяч кубометров ила и песка, а также уберёт мусор и растительность.

Работы в 2026 году охватят территорию в районе села Савинка, а также затронут сам город Палласовку и село Старая Иванцовка. По словам региональной администрации, проект призван улучшить состояние водного объекта, предотвратить его обмеление и дать новый импульс развитию прибрежных территорий.

«Работа ведется в рамках нацпроекта “Экология”, а теперь продолжается по проекту “Вода России” нацпроекта “Экологическое благополучие”», — сообщают чиновники.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о заморозках, которые пока не планируют заканчиваться.