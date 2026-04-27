В Волгоградской области расчистят 12 километров русла реки Торгун

В Палласовском районе Волгоградской области начинается экологическая реабилитация реки Торгун. По заказу областного комитета природных ресурсов в рамках государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» подрядчик расчистит 12-километровый участок русла, извлечёт более 130 тысяч кубометров ила и песка, а также уберёт мусор и растительность.