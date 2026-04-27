Курские госклиники в 2025 году убедили отказаться от абортов почти 500 женщин

В 2025 году государственные клиники Курской области убедили не делать аборт 34,9% обратившихся в них женщин. Об этом сообщил первый замгубернатора Александр Чепик на заседании облправительства. По его словам, таким образом курским врачам удалось сохранить 494 жизни.
В госклиниках региона в прошлом году было выполнено 923 аборта. В то же время в частных клиниках было проведено 1183 операции по искусственному прерыванию беременности. При этом ни одна из обратившихся туда женщин не передумала.
«У частников — задача заработать деньги, поэтому число отказов от абортов равно нулю. Фактически у нас одна частная организация занималась этим в Курске — произошла монополизация услуги. Это неправильно. Пусть это будет на совести тех, кто принимал данное решение», — сказал господин Чепик.
По словам чиновника, власти «провели работу» с частными клиниками в регионе, после чего те отказались от лицензий на проведение абортов. Теперь аборт в Курской области можно будет сделать только в шести госклиниках.
«Решение об аборте каждый принимает сам, государство не вправе запрещать что-либо. Но оно должно сделать максимум, чтобы убедить женщину не прерывать беременность», — добавил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Глава региона также отметил, что прием желающих сделать аборт женщин в госклиниках предполагает консультацию психолога, социолога и юриста, а также проведение «мотивационного анкетирования». Также курянкам проводят УЗИ с демонстрацией сердцебиения плода, чтобы убедить их не прерывать беременность.
Закон о запрете на склонение к абортам действует в регионе с 2023 года. Тогда же большинство частных клиник Курской области отказались от проведения абортов. С инициативой запретить склонение к абортам выступал экс-губернатор Роман Старовойт. Аналогичные законы приняты в Воронежской и Орловской областях. В Липецкой и Тамбовской областях законопроекты, запрещающие склонять к абортам, находятся на стадии рассмотрения.
Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».