Школьники Нижнего Тагила посетили экологические уроки

Уроки по экологии прошли в школе № 21 Нижнего Тагила для учеников пятых и девятых классов, а также в школе № 69, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области. Занятия проводятся по федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие».
На уроках детям рассказали о составе воздуха, источниках его загрязнения, способах экологического мониторинга, «зеленых» привычках, а также о правилах раздельной сортировки отходов и переработке мусора. В уроках приняли участие сотрудники Росприроднадзора.
Ребята также принимают участие в экологической акции «Марш юных экологов» под девизом «Выбираю чистый воздух». Ее финал пройдет в городском детско-юношеском центре «Мир».
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.