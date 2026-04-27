В Челябинской области социальному предпринимательству обучились 20 человек

«Школа социального предпринимательства» прошла с 13 по 22 апреля в центре «Мой бизнес» Челябинской области при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном фонде развития предпринимательства.
На протяжении восьми дней участники узнавали об особенностях получения статуса социального предпринимателя и его преимуществах. Также они учились использовать нейросети для автоматизации бизнес-процессов, применять бережливые технологии на производстве, занимались маркетингом социального предприятия, ораторским мастерством, а также изучали меры господдержки, предусмотренные для социальных предпринимателей. По завершении курса каждый слушатель получил сертификат о прохождении обучения.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.