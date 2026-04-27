Аналитики подсчитали, сколько хлеба или бензина может купить учитель на Дону

Учителя в Ростовской области могут на зарплату за месяц могут купить 250 килограммов хлеба или 331 литр бензина. Это следует из результатов исследования проекта «Родная школа», опубликованных RTVI.
Эксперты оценили, сколько хлеба или бензина можно купить на одну учительскую ставку. Чем выше индекс, тем лучше уровень жизни.
Самый высокий индекс оказался в Москве — 315,8. Там учитель получает 63,6 тысячи рублей. На втором месте ЯНАО (296,1), на третьем — Татарстан (271,9). В пятерку также вошли ХМАО и Санкт-Петербург.
Аутсайдеры — Ставропольский край, Омская область и Крым. В Ставрополье индекс составил всего 104,5. Там на ставку в 17,7 тысячи рублей можно купить 177 кг хлеба или 69,4 литра бензина.
Ростовская область в исследовании заняла промежуточную позицию. Покупательная способность московского учителя в три раза выше, чем в самом бедном регионе.
Эксперты также сравнили учительские ставки со средней зарплатой по регионам. Разрыв оказался значительным. В Омской области на среднюю зарплату можно купить в 2,7 раза больше наборов, чем на учительскую. В Ставрополье — в 2,5 раза, в Челябинской, Вологодской и Самарской областях — в 2,4 раза.
Методику расчета назвали в честь академика Роберта Нигматулина. Он всегда интересовался ценами на хлеб и бензин, а также уровнем зарплат в разных странах.
