Стартовал всероссийский профессиональный конкурс «Директор года России»

Минпросвещения РФ объявило о старте всероссийского профессионального конурса «Директор года России». Первый тур продлится до 15 мая, уточнили в ведомстве.
«Всероссийский профессиональный конкурс “Директор года России” проходит с 2021 года и за это время объединил почти 5 тысяч руководителей образовательных организаций со всей страны. Это подтверждает высокий интерес управленческих кадров в системе образования к профессиональному развитию и поиску новых решений для современных вызовов. Отмечу также, что мы рассматриваем профконкурсы как действенный механизм выявления, поддержки и распространения лучших административных практик. Именно благодаря таким инициативам формируется сообщество сильных и энергичных лидеров, способных задавать стратегический вектор развития российского образования», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Участникам предстоит в онлайн-формате пройти испытание «Профессиональное тестирование». Директорам необходимо продемонстрировать знание трудового законодательства, ответить на вопросы в сфере госполитики, показать свое умение формировать внутреннюю систему оценки качества учебного процесса, взаимодействовать с различными категориями участников образовательных отношений и представлять публичную информацию о школе. Лучших ждут конкурсные испытания «Марафон публикаций» и «Групповая работа».
Впервые за всю историю финалистов примет Сибирский федеральный округ. Их имена станут известны до 6 июля. Победителя объявят в Государственном Кремлевском дворце 1 октября.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.