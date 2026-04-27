Дорогу «Орбитальная‑2» в Ростове достроят в 2027 году

Строительство новой автодороги «Орбитальная‑2» в Ростове‑на‑Дону завершится в ноябре 2027 года, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в интервью «Интерфаксу». Это на год раньше первоначально запланированного срока (ранее завершение проекта ожидали в 2028 году).