Дорогу «Орбитальная‑2» в Ростове достроят в 2027 году

Строительство новой автодороги «Орбитальная‑2» в Ростове‑на‑Дону завершится в ноябре 2027 года, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в интервью «Интерфаксу». Это на год раньше первоначально запланированного срока (ранее завершение проекта ожидали в 2028 году).
Протяжённость новой дороги составит 5 км. На её реализацию в период с 2026 по 2027 год выделят 3,6 млрд рублей. При этом проект удалось удешевить на 1 млрд рублей.
В текущем году начнётся выкуп земельных участков под строительство, а строительно‑монтажные работы стартуют уже в 2026 году. Новая магистраль призвана улучшить транспортную доступность ряда районов города.
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше