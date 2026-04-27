«Балтийское долголетие»: чему калининградские пенсионеры могут научиться бесплатно

Очень хорошо новые нейронные связи в мозге развивают занятия иностранными языками. «Поэтому мы ввели немецкий язык, — говорит Марина. — И здорово, когда в ходе занятий люди могут коммуницировать между собой. У нас тут даже сказки ставят, народ творчески подходит, готовят разную атрибутику, переодеваются. То есть мы здесь, в клубе, создаём некую модель социума, чтобы люди не сидели дома по одному, а весело вместе проводили время и что-то делали. Еще раз повторюсь, человеку общение нужно обязательно. За счет активной жизни в социуме у нас появляются цели, желания, и мы развиваемся, в том числе улучшаем свое психоэмоциональное состояние. Представьте, когда человек, выходя на пенсию, начинает сидеть дома, ему больше ничего не хочется, да ему, бывает, и разговаривать особо не с кем. Именно в такой ситуации человек начинает быстро стареть, постепенно увядает, происходят процессы заболеваний. И наоборот, выходя в социум, мы начинаем многим интересоваться — глаза горят, нам хочется жить. Так что к нам многие просто за общением приходят. Например, дети перевезли родителя на старости к себе в город. А где оторванному от прежней привычной среды найти себе знакомых по интересам, по возрасту? В этом и плюс проекта “Балтийское долголетие”».