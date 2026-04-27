Администрация Нижнего Новгорода прокомментировала подтопление Ново-Стригинского кладбища

В соцсетях жалуются, что к могилам невозможно пройти.

Интенсивные и продолжительные снегопады минувшей зимы стали основной причиной подтопления Ново-Стригинского кладбища Автозаводского района. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода в ответ на жалобы нижегородцев в соцсетях.

Как отметили специалисты, если грунты уже были насыщены влагой, то при активном таянии снега их способность впитывать дополнительную воду резко снижается.

В настоящее время управление муниципальных кладбищ принимает все усилия для оперативного решения проблемы подтопления. На территории кладбища задействованы помпы, которые непрерывно работают для удаления воды. Также обустроен отвод воды в специально вырытые водоотводные канавы.

«Ведется постоянный контроль за уровнем воды на различных участках кладбища для оценки эффективности проводимых работ и своевременного реагирования на изменения ситуации», — говорится в сообщении.

Напомним, что молодые люди устроили пожар на одном из кладбищ Нижнего Новгорода.