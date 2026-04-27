Второй этап реконструкции подъезда к деревне Анкудиновка готов на 40%

Работы в рамках 2-го этапа реконструкции автодороги «Подъезд к д. Анкудиновка от автодороги Восточный подъезд к Нижнему Новгороду» выполнены уже на 40%, сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.
Протяженность второго этапа — 1 260 метров. Проектом предусмотрено строительство моста через реку Старка протяженностью 31,1 метра. Сейчас выполнено устройство береговых опор, произведен монтаж балок пролетного строения. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Проектом предусмотрено 4 полосы движения.
«Работы должны завершиться осенью следующего года. Полная реконструкция подъезда к деревне Анкудиновка позволит не только повысить комфорт и безопасность для местных жителей, но и существенно разгрузить прилегающую дорожную сеть», — сказал директор ГКУ НО «ГУАД» Леонид Самухин.
Напомним, первый этап реконструкции с мостом через р. Рахма протяженностью 41,1 метра успешно завершен, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено в декабре 2024 года.
Нацпроект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом Владимиром Путиным.