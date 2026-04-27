Сайт и приложение S7 внесли в белый список Минцифры

Сайт, приложения и другие сервисы авиакомпании S7 внесли в белый список ресурсов, которые продолжат работу в периоды ограничения или отключения мобильного интернета, сообщили РБК в пресс-службе компании.

Источник: РБК

«Сайт авиакомпании S7 Airlines и другие наши цифровые сервисы внесены в белый список», — рассказали в S7.

Речь идет не только о сайте s7.ru, но и о мобильных приложениях и сервисах, необходимых для «полного цикла работы в аэропорту» — от регистрации на рейс до посадки на борт.

Обращение с просьбой включить ее сервисы в белый список S7 отправила в Минцифры в конце марта.

Минцифры с 2025 года создает список сервисов, доступных при ограничении мобильной сети. Перечень регулярно дополняют новыми интернет-ресурсами. В список включены сайты СМИ, маркетплейсы, государственные сайты, сервисы банков и другие цифровые платформы.

23 апреля президент Владимир Путин призвал создать в России механизм бесперебойной работы «жизнеобеспечивающих» интернет-сервисов в периоды блокировок.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».