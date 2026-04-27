Правительство: Проект памятника князю Владимиру в Калининграде рассмотрят на заседании совета по культуре

Проект памятника князю Владимиру в Калининграде рассмотрят на заседании совета по культуре. Монумент собираются установить перед Кафедральным собором Христа Спасителя. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областного правительства в ответ на информационный запрос.
Эскизный проект об установке памятника князю Владимиру в сквере перед Кафедральным собором Христа Спасителя в районе площади Победы будет рассматриваться на очередном заседании совета по культуре при губернаторе Калининградской области, — сообщили в пресс-службе со ссылкой на министерство по культуре и туризму.
При этом на площади Победы уже обустраивают место под будущий памятник. Специалисты залили бетоном круглую площадку со ступеньками, в центре которой располагается постамент. Уточняющий вопрос о правомерности работ без согласования скульптуры с советом по культуре в правительстве «рекомендовали адресовать в администрацию города Калининграда». В мэрии не смогли оперативно прокомментировать.
Согласно принятому правительством порядку, монументы в Калининградской области устанавливаются решением органов местного самоуправления после согласования со службой охраны памятников и советом по культуре при губернаторе. Инициаторы должны предоставить историческую справку, архивные материалы, обязательство о финансировании, эскизный проект и другие документы. Памятники, установленные с нарушением, демонтируются.
В марте перед Кафедральным собором Христа Спасителя начали демонтировать площадку под памятник князю Владимиру, которую обустраивали за счёт городского бюджета. В Калининградской епархии РПЦ говорили, что на территории «завершаются работы по благоустройству в рамках подготовки постамента».
Местные власти передали Калининградской епархии 2,2 тысячи квадратных метров на площади Победы для установки памятника князю Владимиру в 2017 году. Соорудить монумент рассчитывают на частные пожертвования. Бывший глава города Александр Ярошук говорил, что поставить монумент в центре Калининграда — его инициатива, а место для памятника утвердил сам патриарх Кирилл.
На месте под монумент обустроили мини-сквер. В центре круглого возвышения, покрытого плиткой, поставили крест высотой около двух метров. Для подъёма на площадку сделали лестницы. Вокруг поставили лавочки, урны и светильники. Затраты на благоустройство оценивали в пять миллионов рублей.
Идею установки памятника князю Владимиру озвучили ещё осенью 2015 года. Деньги на монумент обещал выделить основатель «Автотора» Владимир Щербаков. Как рассказывал бывший губернатор Антон Алиханов в 2023 году, памятник уже изготавливают. Он отмечал, что скульптор устраняет замечания от епархии.