Андрей Летов станет главой администрации Свердловского района Перми

С 28 апреля Андрей Летов официально вступит в должность руководителя администрации Свердловского района Перми. Об этом пишет газета «Звезда».
По данным источников издания, решение будет объявлено на ближайшем заседании городской думы. До этого, с конца января, он работал в статусе исполняющего обязанности.
В районной администрации Летов работает с лета — тогда он занял пост первого заместителя главы. Ранее он трудился в краевом министерстве ЖКХ, где отвечал за сферу обращения с твердыми коммунальными отходами и вопросы капитального ремонта.
До него руководителем администрации был Александр Коротких. Он покинул эту должность в декабре 2025 года.