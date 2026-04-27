Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцам представили график работы канатной дороги в майские праздники

В течение шести дней переправа будет работать до 22:00.

Источник: Живем в Нижнем

График работы канатной дороги Нижний Новгород — Бор изменится в дни майских праздники. Об этом сообщается на сайте воздушной переправы.

1 и 3 мая канатная дорога будет работать с 09:00 до 22:00. 2 мая пассажиры смогут воспользоваться переправой с 06:45 до 22:00.

Во вторые майские праздники, с 9 по 11 число, канатная дорога будет открыта с 09:00 до 22:00 все три дня.

Напомним, нижегородская канатная дорога перешла на летний график еще 1 апреля. В будни и субботу воздушная переправа будет работать с 06:45 до 22:00. По воскресеньям и праздничным дням канатная дорога открыта с 09:00 до 23:00.

Ранее мы писали, что в майские праздники из нижегородского аэропорта будут доступны 19 направлений полетов. Из столицы Приволжья можно будет улететь в Ереван, Махачкалу, Минеральные Воды, Ташкент, Хургаду, Шарм-эль-Шейх и другие города.