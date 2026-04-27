Нижегородцам представили график работы канатной дороги в майские праздники

График работы канатной дороги Нижний Новгород — Бор изменится в дни майских праздники. Об этом сообщается на сайте воздушной переправы.
1 и 3 мая канатная дорога будет работать с 09:00 до 22:00. 2 мая пассажиры смогут воспользоваться переправой с 06:45 до 22:00.
Во вторые майские праздники, с 9 по 11 число, канатная дорога будет открыта с 09:00 до 22:00 все три дня.
Напомним, нижегородская канатная дорога перешла на летний график еще 1 апреля. В будни и субботу воздушная переправа будет работать с 06:45 до 22:00. По воскресеньям и праздничным дням канатная дорога открыта с 09:00 до 23:00.
