Оползень разломил надвое улицу в Нижегородской области

В администрации Ендовищ рассказали, что 26 апреля в селе случился мощный оползень, который буквально разломил улицу Водоемную. Повреждены один дом и баня на соседнем участке. Никто из жителей не пострадал, однако пришлось экстренно отключить газоснабжение минимум в 44 домах. Всего в Ендовищах 8 улиц и порядка 400 жителей.