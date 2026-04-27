Оползень разломил надвое улицу в Нижегородской области

В селе Ендовищи оползень буквально разломил улицу надвое. Жители сидят без газа и отопления при температуре воздуха +5 градусов. В селе объявлен режим повышенной готовности, сообщает aif.ru.

Источник: "Российская газета"

В администрации Ендовищ рассказали, что 26 апреля в селе случился мощный оползень, который буквально разломил улицу Водоемную. Повреждены один дом и баня на соседнем участке. Никто из жителей не пострадал, однако пришлось экстренно отключить газоснабжение минимум в 44 домах. Всего в Ендовищах 8 улиц и порядка 400 жителей.

Местные власти совместно с газовыми службами работают над восстановлением сетей, но сроки окончания работ не обозначены. В селе объявлен режим повышенной готовности.

Руководитель территориального отдела «Ендовищенский» администрации Краснооктябрьского муниципального округа Руфат Аббясов предположил, что оползень произошел из-за обильного снега и, как следствие, талой воды, а также грунтовых вод. Землю в месте трещины необходимо будет укреплять. Сейчас принимается решение о том, как будут вестись работы.

Напомним, что недавно в Вадском муниципальном округе Нижегородской области образовался провал на участке дороги Вад — Новый Мир при въезде на виадук через трассу М-12. Движение было перекрыто.

Также карстовый провал глубиной четыре метра образовался возле дома в деревне Валтово Навашинского округа. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании оползней в деревне Караулово, где уже несколько лет дома рушатся из-за оползней. Заведено уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса, «Халатность».

Эксперты назвали причиной этого явления грунтовые воды и изменение давления воды.