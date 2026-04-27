Дора, Markul и Beautiful Boys выступят летом на нижегородской «Ракушке»

Фестиваль «Столица закатов» проводится в Нижнем Новгороде с 2021 года. В юбилейном 2025 году его посетили 490 тыс. зрителей. За три летних месяца на 10 площадках прошло 139 событий, на «Ракушке» выступили певица Ева Польна, коллектив Global Jazz Quartet, рэпер L"One с хором и группа «Звери».