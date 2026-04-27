Воронежцы смогут задать вопросы о профилактике болезней, передаваемых клещами

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области организует «горячую линию».

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области с 27 апреля по 4 мая пройдет «горячая линия» по профилактике клещевого вирусного энцефалита и инфекций, передающихся клещами. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора ответят на вопросы граждан по бесплатному телефону 8−800−201−05−97 в рабочие дни с 10−00 до 17−00 (перерыв с 13−00 до 13−45).

Для жителей районов области также организуют телефоны «горячих линий» в территориальных отделах Управления:

— территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах: 8 (47346) 2−08−29, 8 (47346) 2−77−17, 8 (47361) 2−26−65;

— территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах: 8 (47354) 6−38−22;

— территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах: 8 (47363)2−18−15;

— территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах: 8 (47391) 4−56−46;

— территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах: 8 (47341) 5−41−51;

— территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах: 8 (47362) 2−48−93;

— территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах: 8 (47396) 2−72−12 и 8 (47396) 2−76−16;

— территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах: 8 (47372) 2−17−68.