Воронежцы смогут задать вопросы о профилактике болезней, передаваемых клещами

В Воронежской области с 27 апреля по 4 мая пройдет «горячая линия» по профилактике клещевого вирусного энцефалита и инфекций, передающихся клещами. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора ответят на вопросы граждан по бесплатному телефону 8−800−201−05−97 в рабочие дни с 10−00 до 17−00 (перерыв с 13−00 до 13−45).