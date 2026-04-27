Реконструкция подъезда к деревне Анкудиновка завершена на 40%

Готовность второго этапа реконструкции подъезда к деревне Анкудиновка от трассы Восточный подъезд к Нижнему Новгороду достигла 40%. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области. На участке протяженностью более 1,2 км уже возведены береговые опоры нового моста через реку Старка и завершен монтаж балок пролетного строения.