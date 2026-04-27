Реконструкция подъезда к деревне Анкудиновка завершена на 40%

На втором этапе работ дорожники уже смонтировали балки моста через реку Старка и готовятся к бетонированию пролетов.

Готовность второго этапа реконструкции подъезда к деревне Анкудиновка от трассы Восточный подъезд к Нижнему Новгороду достигла 40%. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области. На участке протяженностью более 1,2 км уже возведены береговые опоры нового моста через реку Старка и завершен монтаж балок пролетного строения.

Проект предусматривает создание четырехполосной магистрали районного значения с расчетной скоростью движения 70 км/ч. Сейчас на объекте продолжается армирование, установка конструкций для бетонирования и планировка откосов. По словам директора ГКУ НО «ГУАД» Леонида Самухина, работы идут по графику и должны полностью завершиться осенью следующего года.

Ранее сообщалось, что автодорога и 16 участков освободились от воды в Нижегородской области.