Реконструкция подъезда к деревне Анкудиновка завершена на 40%

Готовность второго этапа реконструкции подъезда к деревне Анкудиновка от трассы Восточный подъезд к Нижнему Новгороду достигла 40%. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области. На участке протяженностью более 1,2 км уже возведены береговые опоры нового моста через реку Старка и завершен монтаж балок пролетного строения.
Проект предусматривает создание четырехполосной магистрали районного значения с расчетной скоростью движения 70 км/ч. Сейчас на объекте продолжается армирование, установка конструкций для бетонирования и планировка откосов. По словам директора ГКУ НО «ГУАД» Леонида Самухина, работы идут по графику и должны полностью завершиться осенью следующего года.
Ранее сообщалось, что автодорога и 16 участков освободились от воды в Нижегородской области.