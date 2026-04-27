В парках «Россия — моя история» запустят интенсивы по подготовке к ЕГЭ

Интенсивы подготовки к ЕГЭ по истории для старшеклассников запустят в исторических парках «Россия — моя история», сообщили в фонде гуманитарных проектов.
Для слушателей проведут лекции, практикумы, квизы и викторины, что позволит повторить материал и отработать экзаменационные навыки. Среди ключевых тем — русские полководцы, войны и сражения, важнейшие исторические документы, архитектура разных эпох, культура XX века, историческая география и Великая Отечественная война. При этом участники и площадки смогут адаптировать содержание, выбирая темы из предложенного перечня или формируя собственные.
Занятия будут проходить в весенний период, в удобное для школьников время — преимущественно по выходным или во второй половине дня. Проект предусматривает гибкий формат проведения и адаптацию под региональные площадки. Узнать подробнее о занятиях и расписании можно в парке своего города.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.