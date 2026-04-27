В Совфеде отметили высокий уровень внимания руководства к Калининграду

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам заседания Совета законодателей поблагодарила главу государства за утверждение новой памятной даты 9 апреля — День взятия Кенигсберга, отметив, что калининградцы уверены в том, что никто из стран Запада не посмеет посягнуть на регион.