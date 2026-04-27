В Совфеде отметили высокий уровень внимания руководства к Калининграду

Шендерюк-Жидков отметил высокий уровень внимания руководства к Калининграду.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков отметил высокий уровень внимания руководства страны к региону, это отражается в инфраструктурных проектах, в федеральном финансировании, в статусе, который получают памятные даты области.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам заседания Совета законодателей поблагодарила главу государства за утверждение новой памятной даты 9 апреля — День взятия Кенигсберга, отметив, что калининградцы уверены в том, что никто из стран Запада не посмеет посягнуть на регион.

«То, что вопрос Калининградской области стоит одним из ключевых на встрече президента с председателем Совета Федерации, свидетельствует о высоком уровне внимания, которое уделяет руководство страны нашей области», — сказал Шендерюк-Жидков РИА Новости.

По его словам, президент постоянно контролирует ситуацию в регионе — и это ощущается в конкретных решениях: в инфраструктурных проектах, в федеральном финансировании, в статусе, который получают памятные даты области.

«Тот факт, что в наш праздник 9 апреля лично председатель Совета Федерации приехала поздравить калининградцев, — это подтверждение того, что Калининград — неотъемлемая, важная часть нашей страны, за которой стоят люди и история», — заключил парламентарий.

