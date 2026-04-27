Путин разрешил «Ауруму» выкупить долю в золоторудной компании «Павлик»

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым разрешил акционерному обществу «Аурум» выкупить акции золоторудной компании «Павлик» у кипрской Gentlia Limited. Документ опубликован на портале правовых актов.
АО «Аурум» разрешается приобрести 500 тыс. обыкновенных акций и 125 привилегированных акций. Речь идет о 87,63% уставного капитала компании. Оставшиеся 12,37%, согласно данным СПАРК, принадлежат Газпромбанку.
Разрешение дано в соответствии с другим президентским указом от 5 августа 2022 года «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».
АО «Аурум» зарегистрировано в Москве в ноябре 2024 года, свидетельствуют данные СПАРК. Его генеральным директором является Евгений Куликов. В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности, размещенной компанией в конце марта, говорится, что ее бенефициарным владельцем является гражданин России.
Куликов также является генеральным директором ИК «Арлан», следует из данных СПАРК.
По состоянию на начало апреля, на сайте ИК «Арлан» продолжали появляться заявления золоторудной компании «Павлик».
Горно-обогатительный комбинат «Павлик» — одно из крупнейших золотодобывающих предприятий на Дальнем Востоке. Согласно данным ЕГРЮЛ, сейчас генеральным директором предприятия является Радик Танцикужин. Он занимает пост с января, говорится на сайте компании.
В прошлом «Павлик» возглавлял Антон Ким. 27 апреля «РИА Новости» и РЕН ТВ сообщили о его задержании в Москве в рамках расследования уголовного дела. Информацию подтвердил РБК источник в правоохранительных органах.
РЕН ТВ писал, что Кима задержали утром в аэропорту Шереметьево по прилете из Казахстана. По данным канала, его обвиняют в сокрытии средств.
В настоящее время Антон Ким значится в ЕГРЮЛ как генеральный директор компании «Горно-металлургические проекты» (ГМП).