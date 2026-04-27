В Татарстане молодоженам предоставят бесплатный вход в музеи

Программа будет действовать в 2026 году и охватит все 12 действующих филиалов в Казани, а также ряд музеев в районах республики. Для участия в акции достаточно предъявить паспорт с отметкой о регистрации брака, свидетельство или электронный документ. Айрат Файзрахманов отметил, что инициатива направлена на то, чтобы молодые семьи чаще знакомились с культурным наследием Татарстана и открывали для себя музейные пространства как место совместного досуга.