В Татарстане молодоженам предоставят бесплатный вход в музеи

Молодожены в Татарстане в течение 30 дней после регистрации брака смогут бесплатно посетить Национальный музей республики и его филиалы, сообщил генеральный директор учреждения Айрат Файзрахманов. Акция проводится в соответствии с задачами национального проекта «Семья».
Программа будет действовать в 2026 году и охватит все 12 действующих филиалов в Казани, а также ряд музеев в районах республики. Для участия в акции достаточно предъявить паспорт с отметкой о регистрации брака, свидетельство или электронный документ. Айрат Файзрахманов отметил, что инициатива направлена на то, чтобы молодые семьи чаще знакомились с культурным наследием Татарстана и открывали для себя музейные пространства как место совместного досуга.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.