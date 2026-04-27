В Батайске после вмешательства прокуратуры отремонтировали две дороги

Ремонт на улицах Чехова и Луначарского выпонили в Батайске после проверки.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске после проверки отремонтировали дороги на улицах Чехова и Луначарского. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Специалисты надзорного ведомства во время осмотра дорог выяснили, что участки не соответствововали требованиям, имели ямы и выбоины. Это создавало опасность ДТП, угрожало жизни и здоровью участников движения.

В итоге внесли представление, а виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог (ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ).

После вмешательства прокуратуры дорожный ремонт был выполнен.

