В Приморье школьники и студенты встретились с чемпионом мира по гребле

Уточним, Иван Штыль является 20-кратным чемпионом мира, 16-кратным чемпионом Европы, 65-кратным чемпионом России. Спортсмен пообщался со школьниками и студентами в формате живого диалога, ответил на все вопросы ребят и поделился секретами спортивного долголетия. Ребята спрашивали гребца о том, сколько лет он в спорте, с чего начинать тренировки будущему чемпиону, как эффективно выстроить режим дня и чем правильно питаться.