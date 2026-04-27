В Приморье школьники и студенты встретились с чемпионом мира по гребле

Серебряный призер Олимпийских игр, многократный чемпион мира по гребле на каноэ, заслуженный мастер спорта России Иван Штыль провел встречу с юными жителями Спасска-Дальнего, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Приморского края. Мероприятие прошло в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
Уточним, Иван Штыль является 20-кратным чемпионом мира, 16-кратным чемпионом Европы, 65-кратным чемпионом России. Спортсмен пообщался со школьниками и студентами в формате живого диалога, ответил на все вопросы ребят и поделился секретами спортивного долголетия. Ребята спрашивали гребца о том, сколько лет он в спорте, с чего начинать тренировки будущему чемпиону, как эффективно выстроить режим дня и чем правильно питаться.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.