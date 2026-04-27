Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье школьники и студенты встретились с чемпионом мира по гребле

Заслуженный мастер спорта России Иван Штыль поделился спортивными секретами.

Серебряный призер Олимпийских игр, многократный чемпион мира по гребле на каноэ, заслуженный мастер спорта России Иван Штыль провел встречу с юными жителями Спасска-Дальнего, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Приморского края. Мероприятие прошло в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».

Уточним, Иван Штыль является 20-кратным чемпионом мира, 16-кратным чемпионом Европы, 65-кратным чемпионом России. Спортсмен пообщался со школьниками и студентами в формате живого диалога, ответил на все вопросы ребят и поделился секретами спортивного долголетия. Ребята спрашивали гребца о том, сколько лет он в спорте, с чего начинать тренировки будущему чемпиону, как эффективно выстроить режим дня и чем правильно питаться.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.