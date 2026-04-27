В Петербурге утвердили проекты работ на дорожных развязках и магистралях

На участке Шушарской дороги от Витебского до Новгородского проспекта будет проложена современная четырехполосная улица с велодорожкой, также предусматривается организация движения общественного транспорта. Кроме того, в поселке Петро-Славянка в Колпинском районе реконструируют улицу Третьей Пятилетки. На полукилометровом участке от Вокзальной улицы и Локомотивного проезда до Красноармейской улицы и дороги на Металлострой будет расширена проезжая часть, обустроены тротуары и ливневая канализация.