Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге утвердили проекты работ на дорожных развязках и магистралях

Обновления затронут участки в Невском, Пушкинском, Московском, Приморском и Колпинском районах.

Проекты реконструкции и строительства дорожных развязок и магистралей в Невском, Пушкинском, Московском, Приморском и Колпинском районах Санкт-Петербурга утвердили на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства. Работы проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по градостроительству и архитектуре.

Например, во время реконструкции развязки Пулковского, Волхонского и Киевского шоссе будут обустроены съезды во всех направлениях, а также обновлены прилегающие участки всех трех магистралей. Новый 400-метровый участок улицы Летчика Паршина в Приморском районе станет удобным выездом к площадке «Новоорловская» в Особой экономической зоне от улицы Академика Харитона.

На участке Шушарской дороги от Витебского до Новгородского проспекта будет проложена современная четырехполосная улица с велодорожкой, также предусматривается организация движения общественного транспорта. Кроме того, в поселке Петро-Славянка в Колпинском районе реконструируют улицу Третьей Пятилетки. На полукилометровом участке от Вокзальной улицы и Локомотивного проезда до Красноармейской улицы и дороги на Металлострой будет расширена проезжая часть, обустроены тротуары и ливневая канализация.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

