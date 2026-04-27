В Петербурге утвердили проекты работ на дорожных развязках и магистралях

Проекты реконструкции и строительства дорожных развязок и магистралей в Невском, Пушкинском, Московском, Приморском и Колпинском районах Санкт-Петербурга утвердили на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства. Работы проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по градостроительству и архитектуре.
Например, во время реконструкции развязки Пулковского, Волхонского и Киевского шоссе будут обустроены съезды во всех направлениях, а также обновлены прилегающие участки всех трех магистралей. Новый 400-метровый участок улицы Летчика Паршина в Приморском районе станет удобным выездом к площадке «Новоорловская» в Особой экономической зоне от улицы Академика Харитона.
На участке Шушарской дороги от Витебского до Новгородского проспекта будет проложена современная четырехполосная улица с велодорожкой, также предусматривается организация движения общественного транспорта. Кроме того, в поселке Петро-Славянка в Колпинском районе реконструируют улицу Третьей Пятилетки. На полукилометровом участке от Вокзальной улицы и Локомотивного проезда до Красноармейской улицы и дороги на Металлострой будет расширена проезжая часть, обустроены тротуары и ливневая канализация.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.