Собянин рассказал о бесплатных парковках в Москве в майские выходные

В Москве не будут брать плату за парковку 1, 2, 9 и 11 мая, написал столичный мэр Сергей Собянин в «Максе».

Источник: РБК

В Москве не будут брать плату за парковку 1, 2, 9 и 11 мая, написал столичный мэр Сергей Собянин в «Максе».

По его словам, в эти дни парковка будет бесплатной в том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа. За исключением названных улиц и зон с «плавающим» тарифом, плату также не будут брать 3 и 10 мая.

Собянин добавил, что парковки со шлагбаумом будут работать все дни в обычном режиме.

В 2026 году майские выходные в совокупности продлятся шесть дней: сначала 1−3 мая, с пятницы по воскресенье, а затем 9−11 мая, с субботы по понедельник. В этом году россияне отдохнут на «майских» меньше, чем в предыдущие периоды: в 2025 и 2024 году каникулы длились восемь дней, в 2023 году — семь.

Московская мэрия регулярно объявляет о бесплатной парковке в праздничные дни. Например, плата за парковку транспорта в столице не взималась с 8 по 9 марта, за исключением зон со шлагбаумом.

