Собянин рассказал о бесплатных парковках в Москве в майские выходные

В 2026 году майские выходные в совокупности продлятся шесть дней: сначала 1−3 мая, с пятницы по воскресенье, а затем 9−11 мая, с субботы по понедельник. В этом году россияне отдохнут на «майских» меньше, чем в предыдущие периоды: в 2025 и 2024 году каникулы длились восемь дней, в 2023 году — семь.